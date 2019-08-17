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Криминального авторитета Огонька из Ленинграда арестовали в Москве

, 11:28 115

Александру Окуневу грозит до 16 лет лишения свободы.

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Фото, видео : пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Тверской районный суд Москвы арестовал криминального авторитета по прозвищу Огонек из Ленинграда, сообщает сайт телеканала 78.ru. Александру Окуневу грозит до 16 лет лишения свободы.

Задержали 56-летнего мужчину еще 9 ноября 2018 года на трассе «Волга» в Балашихе за хранение героина. Он не стал отрицать, что является так называемым «вором в законе» и заявил, что ведет бездомный образ жизни. Сейчас Окуневу вменяется дополнительная статья «занятие высшего положения в преступной иерархии».

По данным следствия, он координировал организованные преступные группы на территории Красногорского, Волоколамского и Солнечногорского районов Московской области и Северного административного округа столицы. Ранее мужчина был неоднократно судим за особо тяжкие преступления. Помимо 16 лет тюремного заключения, Александру Окуневу грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и других преступлениях.

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Криминального авторитета Огонька из Ленинграда арестовали в Москве

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