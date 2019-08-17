Криминального авторитета Огонька из Ленинграда арестовали в Москве

Тверской районный суд Москвы арестовал криминального авторитета по прозвищу Огонек из Ленинграда, сообщает сайт телеканала 78.ru. Александру Окуневу грозит до 16 лет лишения свободы.

Задержали 56-летнего мужчину еще 9 ноября 2018 года на трассе «Волга» в Балашихе за хранение героина. Он не стал отрицать, что является так называемым «вором в законе» и заявил, что ведет бездомный образ жизни. Сейчас Окуневу вменяется дополнительная статья «занятие высшего положения в преступной иерархии».

По данным следствия, он координировал организованные преступные группы на территории Красногорского, Волоколамского и Солнечногорского районов Московской области и Северного административного округа столицы. Ранее мужчина был неоднократно судим за особо тяжкие преступления. Помимо 16 лет тюремного заключения, Александру Окуневу грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и других преступлениях.