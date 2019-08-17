Раньше США: Франция торопится помириться с Россией

О необходимости срочного налаживания диалога с Москвой заявил экс-министр Франции Юбер Ведрин в интервью Figaro.

Причем сделать это надо раньше США, так как американский президент Дональд Трамп в случае своего переизбрания быстро запустит динамику в отношениях с Москвой, забыв об европейских интересах. Кроме того Вердин подчеркнул, что необходимо исправить результат непоследовательной политики последних лет, которая подтолкнула Россию к сближению с Китаем.

Ведрин отметил, что придется практически восстанавливать с нуля политику контроля «за вооружением и сбалансированным разоружением», потому что сотрудничество России и Франции в военной, ядерной, космической сферах, а также в борьбе с терроризмом является очень важным.

А проявленная инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о встрече с Владимиром Путиным, по мнению Ведрина, может быть очень полезной.

«Это очень полезная попытка вывести Францию ​​и возможно Европу из тупиковой ситуации. Бесплодная война позиций, длившаяся годами, имеющая вину с обеих сторон, особенно после третьего срока Владимира Путина, привела к стратегическому абсурду: у нас хуже отношения с сегодняшней Россией, чем с СССР за последние три десятилетия своего существования! Это не в наших интересах. Попытка начать другой процесс представляется мне вполне оправданной, даже если не нужно ждать этой встречи для немедленных изменений. Дата, выбранная Эммануэлем Макроном для этого жеста, очень своевременна: он принимает Владимира Путина как раз перед заседанием G7 в Биаррице», — заявил Юбер Ведрин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что встреча президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона состоится в форте Брегансон 19 августа.