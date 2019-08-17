Лидеру группы «Чайф» подарили принадлежавший его деду «Москвич-401»

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин во время посещения выставки ретро-автомобилей в Екатеринбурге получил неожиданный подарок из прошлого от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра города Александра Высокинского.

«Сегодня отреставрированный „Москвич“ торжественно вернулся владельцу», — написал губернатор в своем Instagram.

Легендарный 401-й когда-то принадлежал деду знаменитого екатеринбуржца, сообщает сайт KP.RU. В 90-е годы XX века на этом автомобиле по городу рассекал и сам прославленный рок-музыкант. Потом автомобиль пропал. И теперь, спустя долгие годы, он вернулся законному владельцу в полностью отреставрированном виде.

«Если увидите эту машинку на улице — знайте, Шахрин едет!» — пошутил глава региона.

Instagram @evgenykuyvashev

Музыкант остался несказанно доволен таким приятным и по настоящему ценным подарком.

«Сегодня состоялась встреча со старым другом, да что там, практически с родственником! Потрогал, посидел и даже прокатился на семейной реликвии», — заявил Шахрин.

«Москвич — 401» создавался в 50-е годы XX века по аналогии с немецким автомобилем Opel Kadett K38. История его создания многие годы обрастала легендами. На самом деле во время презентации образцов автомобилей в 1945 году в Кремле Иосиф Сталин обратил внимание именно на Kadett, категорически отказавшись от лучших по мнению инженеров Opel Olympia и довоенного КИМ-10.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выходе нового альбома гурппы в честь 60-летия Владимира Шахрина.