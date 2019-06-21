Лидер группы «Чайф» рассказал о новом альбоме в преддверии своего юбилея

Прославленный рок-коллектив «Чайф» из Екатеринбурга завершает работу над новым альбомом, 19-м по счету.

Об этом бессменный лидер и вдохновитель коллектива Владимир Шахрин рассказал в интервью ТАСС. Выход альбома не приурочен к юбилею Владимира, которому, в субботу 22 июня, исполнится 60 лет.

По словам музыканта, несмотря на возраст. Он, как и его коллеги, не собирается на пенсию, хотя «мыслишки такие проскакивают», особенно во время гастрольных туров, когда приходится много работать вдали от дома.

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Но, по его же признанию, как только такие мысли появляются, Владимир, начавший играть музыку еще в СССР, где долгое время рок был под запретом, задает себе вопрос и сам же на его отвечает.

«Вова, ты об этом мечтал? Да ты об этом даже мечтать не мог — чтоб у тебя был тур», — цитирует агентство Шахрина.

По словам музыканта, он доволен тем, как идет работа над новым альбомом, а о том, как его воспримет публика, Шахрин предпочитает не задумываться.

«Я сейчас очень доволен альбомом, который мы заканчиваем, а будет ли он популярен, меня не волнует и никогда не волновало», — сказал он.

Владимир Шахрин впервые вышел на сцену в составе группы «Чайф» 29 сентября 1985 года в Свердловске (так тогда назывался Екатеринбург). Этот день принято считать днем рождения коллектива.

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