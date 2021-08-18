День Евстигнея Житника: что можно и что нельзя делать 18 августа

История праздника

Святой Евсигний (на Руси — Евстигней) родился в Антиохии в середине III века. Шесть лет он служил в римских войсках при императорах Диоклетиане, Максимилиане Геркуле, Констанции Хлрое, Константине Великом. Согласно преданию, однажды Евсигний увидел явление на небе Креста, сложенного из звезд. Этот знак сулил ему победы во всех битвах.

В старости Евстигней вернулся на родину и посвятил себя молитвам, посту и посещению храмов. Принял мученическую смерть в 110 лет при Юлиане Отступнике, который начал возрождать язычество, пишет «Утро.ру».

Традиции и обычаи 18 августа:

На Руси крестьяне назвали 18 августа днем поминовения великомученика Евстигнея Житника — в эту пору было принято стараться задобрить почву, чтобы она не принимала злую силу и дала хороший урожай.

Устраивался у крестьян «сбор житной матки» — девушки проходили по полосе, выбирая стебли с самым большим числом колосьев. Кто найдет злак с 12 колосками, тот и унесет себе в дом самое большое счастье.

В день Евстигнея православные замешивали ячменный хлеб с первого намолота, употребляли в пищу сырой лук, хлеб с солью и квас. По поверьям, тело от этого становилось здоровее, для очищения воздуха в домах развешивали луковые связки.

Что нельзя делать 18 августа:

На Евстигнеев день полевые и огородные работы проводились в молчании — считалось, что разговоры в такое время могут привести к несчастью и тяжелому бремени.

В поле не брали еду. По суеверию, трапезничать на рабочем месте в Житников день означало обеспечить себе неурожай. В этот день также продолжался Успенский пост.

Приметы 18 августа:

Какая погода — таков и декабрь;

Далекое эху — к скорому солнцу;

Близкое эхо — к дождям.

Именины 18 августа отмечают Викентий, Дарья, Евдокия, Ефим Иван, Кристина, Максимилиан, Мария и Нонна.

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