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  4. Фото: Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США

Фото: Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США

, 2:36 Фото 29

Авиакатастрофа произошла недалеко от городка Покипси в штате Нью-Йорк.

Фото : Twitter @GiulianaBrunoTV

Легкомоторный самолет Cessna 303 с тремя людьми на борту упал на жилой дом на юге штата Нью-Йорк. ЧП произошло днем в субботу, 17 августа, по местному времени.

Авиакатастрофа произошла недалеко от городка Покипси. Отмечается, что воздушное судно угодило в жилище семьи из четырех человек, которое располагается недалеко от небольшого аэропорта. Предварительно все они выжили. О судьбе людей из самолета пока ничего не известно.

Twitter @GiulianaBrunoTV

В соцсетях опубликованы карды с места инцидента. На них виден дым и прибывающие экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru публиковали видео с высоты птичьего полета из подмосковного «Жуковского», где аварийно приземлился лайнер «Уральских авиалиний» с двумя сотнями пассажиров.

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