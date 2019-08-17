Видео с коптера: Следственная группа работает на месте аварийной посадки А-321

Следственная группа продолжает работу на месте аварийной посадки А-321 в поле Подмосковья. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры работы специалистов, снятое с коптера.

На них видно, что специалисты внимательно изучают в частности правый двигатель воздушного судна.

Так же ранее сообщалось, что на место ЧП утром прибыли специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

«Делегация утром отправилась на место, где лежит самолет, провела первый визуальный осмотр: осмотрели крылья, двигатели, а также фюзеляж самолета», — цитирует источника ТАСС, который добавил, что промежуточное решение о так называемой расстыковке А321 принято — сначала демонтаж двигателей, потом крыльев и пассажирского салона.

Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации и доктор технических наук Магомед Толбоев в интервью 5-tv.ru рассказывал, что данная процедура может занять около шести часов.

В ЛИИ им. Громова в свою очередь отмечают, что после расстыковки самолет приподнимут при помощи надувных понтонов и погрузят на автотрейлер, который доставит его в один из ангаров института для дальнейшего изучения.

Ранее 5-tv.ru публиковал расшифровку переговоров пилотов и диспетчера во время аварийной посадки А-321.