Медведев победил Джоковича в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев победил Новака Джоковича в полуфинале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

23-летний теннисист из РФ одолел именитого серба в трех сетах — 3:6, 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 43 минуты. Во втором сете Медведев несколько раз брал медицинскую паузу из-за болей в правом плече, однако смог довести поединок до победы. После триумфального выступления в Цинциннати россиянин на английском обратился к поклонникам.

«Всем привет! Огромное спасибо всем за поддержку! Что за матч, что за победа! Победить Новака — это всегда нечто особенное! Я всегда им восхищался! Настоящий чемпион! Очень жду финала!» — сказал Даниил Медведев.

Медведев встречался с Джоковичем на кортах международных турниров пять раз. Эта победа стала второй в личном противостоянии с сербским теннисистом. В финале турнира в Цинциннати Даниил, посеянный под девятым номером, сразится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который обыграл француза Ришара Гаске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победе Джоковича в финале Уимблдона.