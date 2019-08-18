Резко вправо и в столб: видео ДТП с китайскими туристами зафиксировали камеры

Версия водителя экскурсионного автобуса, который влетел в столб городского освещения на востоке Москвы, о том, что его подрезали, не нашла подтверждения.

На записи с камер видеонаблюдения четко видно, что автомобили остановились на запрещающий сигнал светофора, а ехавший за ними автобус вдруг резко взял вправо и влетел в столб. Водитель признался, что отвлекся и это стало причиной аварии, произошедшей утром 18 августа на шоссе Энтузиастов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, восемь из 15 обратившихся за помощью к медикам китайских туристов были госпитализированы с места аварии. Всего в автобусе находилось 32 гражданина КНР.