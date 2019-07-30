Эксклюзивное видео: Момент начала драки пассажиров Rolls-Royce с пешеходом

Эксклюзивные кадры драки пассажиров и водителя Rolls-Royce с пешеходом в Петербурге публикует 5-tv.ru. На записи виден момент, из-за которого началась потасовка — роскошный автомобиль въехал на тротуар. Видно также, как люксовое авто продолжает движение по пешеходной зоне, не обращая внимания на идущих людей.

Дальнейшее развитие событий уже известно благодаря записям, сделанным очевидцами — один из находившихся в машине мужчин устроил драку с одним из пешеходов. Второй участник потасовки, видимо, посчитал конфликт не исчерпанным, и направился следом.

Однако пешеход не был в курсе того, что в автомобиле находится еще несколько человек — как сообщал ранее 5-tv.ru, мужчины выскочили на улицу и устроили массовую драку, накинувшись на соперника.