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  4. Вам СМС-ка: о запрете выезда из России должники будут узнавать из сообщений

Вам СМС-ка: о запрете выезда из России должники будут узнавать из сообщений

, 17:30 27

Такие возможности у приставов появились после внесения правительством 6 августа поправок в закон «Об исполнительном производстве».

Фото : ТАСС / Philip Toscano

На основании поправок, внесенных правительством 6 августа 2019 года в закон «Об исполнительном производстве», теперь приставы смогут сообщать должникам о запрете для них выезда за рубеж по СМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст.

Нововведение начнет работать в 2020 году. Также документ позволяет отправлять сообщения на личный телефон о возбуждении исполнительного делопроизводства, а также о применении мер принудительного исполнения. Но есть нюанс. Чтобы пристав мог позволить себе отсылать СМС, «лицо, участвующее в исполнительном производстве, должен подтвердить согласие распиской с указанием номера мобильного телефона, на который они будут поступать».

Организации и индивидуальные предприниматели смогут получать подобную информацию на свою электронную почту по той же схеме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о резонансной истории, которая произошла с женщиной-дворником из подмосковного Воскресенска. Согласно исполнительному листу, она задолжала банку почти два миллиарда рублей.

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