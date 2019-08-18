Вам СМС-ка: о запрете выезда из России должники будут узнавать из сообщений

На основании поправок, внесенных правительством 6 августа 2019 года в закон «Об исполнительном производстве», теперь приставы смогут сообщать должникам о запрете для них выезда за рубеж по СМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст.

Нововведение начнет работать в 2020 году. Также документ позволяет отправлять сообщения на личный телефон о возбуждении исполнительного делопроизводства, а также о применении мер принудительного исполнения. Но есть нюанс. Чтобы пристав мог позволить себе отсылать СМС, «лицо, участвующее в исполнительном производстве, должен подтвердить согласие распиской с указанием номера мобильного телефона, на который они будут поступать».

Организации и индивидуальные предприниматели смогут получать подобную информацию на свою электронную почту по той же схеме.

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