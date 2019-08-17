Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы

Елизавета II настоятельно рекомендовала Меган Маркл пересмотреть свой гардероб. Требования британская королева выдвинула именно сейчас не случайно. Так как герцоги Сассекские с трехмесячным сыном Арчи готовятся посетить шотландское поместье Балморал, где отдыхает Елизавета.

Королева хочет быть уверена, что Меган Маркл будет выглядеть должным образом, чтобы не раздражать ее, сообщает The Sun со ссылкой на инсайдера.

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Под запретом для супруги принца Гарри оказались потертые джинсы. Елизавета считает их исключительно рабочей одеждой. Еще королева попросила Меган Маркл не надевать и не брать с собой туфли и босоножки на танкетках. Глава британского королевства по какой-то неизвестной причине не переносит их на дух.

Также Елизавета рекомендовала Меган не брать с собой платья длиной выше колена и посоветовала приобрести пару нарядов от местных дизайнеров для совместных посещений церкви с королевой. Когда герцоги Сассекские планируют поездку в Балморал, пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл «сфотографировалась» с Кейт Миддлтон за два года до встречи с Гарри.