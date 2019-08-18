Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова заявила, что снова хочет замуж

Звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова успешно совмещает работу и благотворительность. Актриса активно помогает детям из неблагополучных семей. Виктория открыла для себя этот вид деятельности несколько лет назад.

Во время работы над проектом одна из сотрудниц оказалась в затруднительном положении. Беременную женщину бросил возлюбленный. Тарасова не смогла пройти мимо, так как в молодости оказалась в подобной ситуации. В итоге актриса стала крестной родившейся малышки. А сотрудница впоследствии вышла замуж, сообщает Teleprogramma.pro.

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Сама Виктория Тарасова сейчас живет с 21-летним сыном Данилом и его девушкой. По словам артистки, у них хорошие отношения, и конфликты не возникают. Также в одном из интервью звезда призналась, что мечтает снова выйти замуж. Сейчас ее сердце свободно, несмотря на то, что отбоя от поклонников-мужчин нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Оттепели» Анна Чиповская стала крестной для дочери Алексея Киселева.