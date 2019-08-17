Звезда «Оттепели» Анна Чиповская стала крестной для дочери Алексея Киселева

Актриса Анна Чиповская, известная по отечественному сериалу «Оттепель», сделала серьезный шаг — она стала крестной мамой. Артистку на эту «роль» выбрали известный продюсер Алексей Киселев и актриса Маруся Фомина. Год назад у пары родилась дочка Аня, крестили девочку под присмотром Чиповской. Звезда решила поздравить маленькую крестницу с днем рождения.

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«Это Аня. Аня моя крестница, Ане сегодня один год. Будь счастлива, дорогая девочка. Поздравляю!» — трогательно подписала пост знаменитость.

Instagram @chi_pa

«Так мило. Большая честь быть крестной феей!»

«Повезло девчонке с мамашами!»

«Аня своих уже давайте!» — написали подписчики.

Однако Анна Чиповская отреагировала на последний комментарий без особой радости.

«Давайте без „давайте"», — ответила звезда юзеру.

Очевидно Чиповская не торопится с рождением ребенка. Несмотря на то, что знаменитость уже продолжительное время встречается с актером Дмитрием Ендальцевым. Звездная пара не скрывает своих чувств — вместе они посетили премьеру мультфильма «Король Лев», где все время держали друг друга за руки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анна Чиповская вышла в свет с «помолвочным» кольцом.