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«Похоже, я научилась отдыхать»: Сати Казанова показала фото из отпуска в Греции

, 0:59 Фото 66

Певица опубликовала в Instagram стильный снимок у бассейна.

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Фото, видео : Instagram @satikazanova

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова любит радовать подписчиков в Instagram снимками в утонченных, элегантных образах. На этот раз певица решила опубликовать фото с отдыха в Греции. На кадрах исполнительница позирует на бортике бассейна в сексуальном черном купальнике с завышенной талией, желтом распахнутом халатике и солнцезащитных очках. Фанаты знаменитости пришли в восторг от идеальной фигуры 36-летней любимицы.

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«Похоже, я научилась отдыхать», — подписала пост звезда.

Instagram @satikazanova

Поклонники Сати Казановой отметили ее прекрасное чувство стиля и похвалили за потрясающую фигуру. Многие юзеры заинтересовались брендом купальника знаменитости. В большинстве своем, пользователи соцсети вдохновились эстетичным снимком и поспешили засыпать кумира комплиментами в комментариях.

«Где ты такой фантастический купальник нашла?!»

«У тебя очень красивая фигура!»

«Шикарная фигурка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сати Казанова поделилась «голым» снимком в ванне.

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