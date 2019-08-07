«Побольше таких фото»: Сати Казанова поделилась снимком в ванне

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова ведет активный диалог в Instagram с подписчиками, которых у нее уже миллион. Певица не только рассказывает поклонникам о том, в каких проектах сейчас занята, как проводит время с семьей и где черпает вдохновение, но и спрашивает у фолловеров, как и чем живут они.

Недавно Сати Казанова опубликовала пост, в котором спросила юзеров, о каких ее секретах красоты они хотят узнать. Артистка пообещала «не полениться и поведать», как ей удается поддерживать прекрасную форму.

Instagram @satikazanova