«Побольше таких фото»: Сати Казанова поделилась снимком в ванне

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова ведет активный диалог в Instagram с подписчиками, которых у нее уже миллион. Певица не только рассказывает поклонникам о том, в каких проектах сейчас занята, как проводит время с семьей и где черпает вдохновение, но и спрашивает у фолловеров, как и чем живут они.
Недавно Сати Казанова опубликовала пост, в котором спросила юзеров, о каких ее секретах красоты они хотят узнать. Артистка пообещала «не полениться и поведать», как ей удается поддерживать прекрасную форму.
Пост Сати сопроводила откровенным фото. Обнаженная певица с тюрбаном из полотенца на голове принимает ванну. Снимок, как сообщила Казанова, сделал ее муж Стефано Тиоццо.
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Девушки стали тут же писать, о чем им интересно узнать. А мужчины обратили внимание на обнаженную красавицу:
«Нам интересно, когда побольше таких фото😂», — написал один из юзеров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сати Казанова рассталась с мужчиной из-за его любви к стейкам.