«Побольше таких фото»: Сати Казанова поделилась снимком в ванне

, 14:48 Фото 465

Певица написала своим подписчикам о желании раскрыть секреты красоты.

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Фото, видео : Instagram @satikazanova

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова ведет активный диалог в Instagram с подписчиками, которых у нее уже миллион. Певица не только рассказывает поклонникам о том, в каких проектах сейчас занята, как проводит время с семьей и где черпает вдохновение, но и спрашивает у фолловеров, как и чем живут они.

Недавно Сати Казанова опубликовала пост, в котором спросила юзеров, о каких ее секретах красоты они хотят узнать. Артистка пообещала «не полениться и поведать», как ей удается поддерживать прекрасную форму.

Instagram @satikazanova

Пост Сати сопроводила откровенным фото. Обнаженная певица с тюрбаном из полотенца на голове принимает ванну. Снимок, как сообщила Казанова, сделал ее муж Стефано Тиоццо.

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Девушки стали тут же писать, о чем им интересно узнать. А мужчины обратили внимание на обнаженную красавицу:

«Нам интересно, когда побольше таких фото😂», — написал один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сати Казанова рассталась с мужчиной из-за его любви к стейкам.

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