«Мама за них решила»: чем занимаются дети Джигурды

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 40 0

У Эвы-Влады и Мик-Анжеля-Криста по две тренировки в день.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Дети Джигурды занимаются теннисом

Актер и певец Никита Джигурда раскрыл, чьим решением был выбор спорта для его детей. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на праздновании 30-летия телеканала СТС.

Артист сообщил, что его дети Эва-Влада и Мик-Анжель-Крист занимаются теннисным спортом.

«Они профессионалы тенниса. Они ездят по соревнованиям. Сейчас переходный период в другую категорию, но у них по две-три тренировки в день, удаленно занимаются», — пояснил Джигурда.

На вопрос о том, кто мотивировал их выбрать это увлечение, певец ответил, что это было решение матери.

«Мама за них решила. А я в этом смысле подкаблучник. Мало кто знает, что эта маленькая женщина, когда включается — бесполезно (что-то говорить. — Прим. ред.)», — сообщил Никита.

Эва-Влада (родилась в 2010 году) и Мик-Анжель-Крист (родился в 2009 году) — дети Джигурды от его четвертой жены, фигуристки и олимпийской чемпионки в танцах на льду Марины Анисиной. Пара состоит в разводе с 2016 года, но в феврале 2021-го они вновь зарегистрировали брак.

Ранее 5-tv.ru писал об ультиматуме, который поставила Никите Джигурде его жена.

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