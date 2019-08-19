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  4. Ирина Аллегрова рассказала, как вторглась в чужие владения в Италии

Ирина Аллегрова рассказала, как вторглась в чужие владения в Италии

, 9:15 163

Артистка приобрела недвижимость в центре Средиземноморья около двадцати лет назад.

Фото : Instagram @irinaallegrova.ru

Российская певица Ирина Аллегрова в последнее время стала реже появляться на сцене.  Иногда артистка дает концерты в разных городах, а все свое свободное время 67-летняя звезда отечественной эстрады предпочитает проводить на итальянском побережье, где приобрела дом еще в начале 2000-х.

По словам народной артистки РФ, ей пришлось продать всю недвижимость в Москве и взять деньги в долг, который она потом отдавала несколько лет, пишет Teleprogramma.pro.

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За время жизни в Италии певица познакомилась с местной архитектурой и менталитетом, а вот язык выучила еще не до конца. В связи с этим Ирина Аллегрова вспомнила забавный случай, произошедший с ней пару лет назад.

Певица с внуком отправились в небольшое путешествие на яхте и заблудились. Вскоре артистка поняла, что они заехали в частные владения и заметила карабинеров, которые грозились наказать русскую знаменитость. На ломаном итальянском Аллегрова пыталась объясниться, однако те ничего не понимали.

Тогда артистка кое-как смогла объяснить представителям правопорядка, что хочет поговорить с хозяином элитной виллы. Как же сильно он удивился, когда увидел перед собой «Шальную императрицу». Выяснилось, что хозяин роскошного жилища тоже русский, поэтому узнал Аллегрову и пригласил ее в гости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аллегрова раскрыла секрет вечной молодости.

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