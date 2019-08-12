«Будьте добрее»: Аллегрова раскрыла секрет вечной молодости

Российская певица Ирина Аллегрова для многих женщин представляет собой эталон красоты и женственности. В 67-летнем возрасте звезда по-прежнему великолепно выглядит и продолжает приковывать взгляды поклонников. Женщины со всей страны завидуют артистке и не раз интересовались у нее, как ей удается с годами не стареть.

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В одном из интервью исполнительница ответила на интересующий вопрос. На своей странице Instagram звезда разместила кадры, которые смогут утолить любопытство фанаток.

«Будьте добрее и никогда никому не завидуйте», — поделилась рецептом вечной молодости знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИРИНА АЛЛЕГРОВА FANS (@irinaallegrova.ru) 12 Авг 2019 в 5:05 PDT

Аллегрова уверена, что внешность — это отражение внутреннего мира. Поэтому сразить наповал красотой возможно только при условии, что все мысли у женщины чисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Аллегрова опубликовала редкие фото с дочерью в ее день рождения.