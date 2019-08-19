Видео: пятилетнюю девочку более суток разыскивают в Нижегородской области

Крупная поисковая операция проходит в Нижегородской области 19 августа.

Более пятидесяти спасателей и волонтеров в районе поселка Степановка ищут пятилетнюю девочку.

Накануне она ушла из дома и не вернулась. Есть предположение, что ребенок заблудился в лесу. Сотрудники Росгвардии просят местных жителей помочь в поисках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о спасении трехлетнего Коли Бархатова, который выжил после проведенных почти двух суток в лесу Омской области. Мальчика искали сотни людей и специальная техника, прочесывая каждый сантиметр достаточно болотистой местности.