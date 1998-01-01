Туристам пригрозили тюрьмой и крупными штрафами за рисунок на песке в Испании

Защитники природы добились ужесточения наказания для туристов-вандалов, наводнивших охраняемые территории Канарских островов. Законодательство предусматривает штраф в размере 600 евро и заключение под стражу, за такие нарушения, как рисунки и знаки на песке, фигуры, сложенные из камня, и граффити на скалах.

Одним из самых уязвимых участков называют природный парк Маспаломаса, который занимает площадь около 400 гектаров. Как сообщает таблоид The Sun, многие иностранцы делают любовные послания на дюнах и даже высекают лица в обрывистых каньонах. По словам экологов, одна из главных достопримечательностей острова может быть потеряна навсегда, если не удастся остановить нарушителей.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет.