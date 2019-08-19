Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой

Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу. Возлюбленные уже не первый год живут вместе, а в 2012 году у них родилась дочка Аглая. Не так давно Елена и Илья осуществили свою давнюю мечту — приобрели дом в Новой Москве. Теперь, когда все хлопоты позади, пара решила устроить семейное торжество. Свадьба должна состояться уже 27 августа 2019 года, сообщает Starhit.

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Поклонники уверены, что артисты пригласят на праздник первую супругу Хорошилова — Екатерину Климову, ведь именно она поспособствовала созданию пары, хотя и косвенно.

Елена Бирюкова познакомилась с будущим мужем на дне рождения дочки Екатерины и Ильи. Они на тот момент уже были в разводе, но поддерживали общение. По словам Хорошилова, он сам предложил позвать подругу Климовой в ресторан.

«Так получилось, что мы с Леной рядом сели», — рассказал Илья.

На празднике у Бирюковой и Хорошилова завязалось общение, которое впоследствии переросло в семью. Елена призналась, что ей непросто было сообщить Климовой, что она встречается с ее бывшим мужем. Однако Екатерина спокойно отреагировала на эту новость, пишет издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Климова отправилась на дружескую прогулку с возлюбленной бывшего мужа.