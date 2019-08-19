  1. Пятый канал
  4. Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой

Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой

, 12:14 848

Екатерина сама случайно поспособствовала знакомству подруги и экс-мужа.

Фото : Fine-femina.com.ua

Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу. Возлюбленные уже не первый год живут вместе, а в 2012 году у них родилась дочка Аглая. Не так давно Елена и Илья осуществили свою давнюю мечту — приобрели дом в Новой Москве. Теперь, когда все хлопоты позади, пара решила устроить семейное торжество. Свадьба должна состояться уже 27 августа 2019 года, сообщает Starhit.

Почему Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну?

Поклонники уверены, что артисты пригласят на праздник первую супругу Хорошилова — Екатерину Климову, ведь именно она поспособствовала созданию пары, хотя и косвенно.

Елена Бирюкова познакомилась с будущим мужем на дне рождения дочки Екатерины и Ильи. Они на тот момент уже были в разводе, но поддерживали общение. По словам Хорошилова, он сам предложил позвать подругу Климовой в ресторан.

«Так получилось, что мы с Леной рядом сели», — рассказал Илья.

На празднике у Бирюковой и Хорошилова завязалось общение, которое впоследствии переросло в семью. Елена призналась, что ей непросто было сообщить Климовой, что она встречается с ее бывшим мужем. Однако Екатерина спокойно отреагировала на эту новость, пишет издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Климова отправилась на дружескую прогулку с возлюбленной бывшего мужа.

Читайте также

+22° Днём +23°
Ночью +12°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!

Последние новости

13:27
Бузова показала в клипе, что будет, если «лайкать чужих баб» — видео
13:13
Названы самые шумные и тихие города России
12:53
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова найден мертвым
12:47
«Поработал бы с ней как с актрисой»: Богомолов хочет снять Собчак в кино
12:30
5 смартфонов с уникальными способностями, из-за которых вам будут завидовать окружающие
12:24
«Просто восторг!»: Похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников — фото

Сейчас читают

Почему Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну?
«Австралийская Кардашьян» показала огромную грудь в красном бикини — фото
Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги