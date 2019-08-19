Названы имена наставников второго сезона шоу «Голос 60+». Оценивать конкурсантов будут Лев Лещенко, Пелагея, Михаил Боярский и Валерия, сообщает ТАСС.

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« Кресла наставников команд во втором сезоне музыкального суперпроекта „Голос 60+“ займут Лев Лещенко, Пелагея, а также дебютирующие в шоу Михаил Боярский и Валерия. В конкурсе участвуют вокалисты старшего поколения, успешно преодолевшие стадию отборочных кастингов », — говорится в сообщении.

Известно, что съемки нового сезона стартуют в понедельник, 19 августа. В слепых прослушиваниях будут участвовать вокалисты со всех уголков России и представители зарубежных городов, среди которых Баку, Бари, Нью-Йорк, Тель-Авив.

Напомним, что победительницей первого сезона проекта «Голос 60+» стала участница из команды Пелагеи — Заслуженная артистка РФ Лидия Музалева.

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