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Кто стал наставником второго сезона шоу «Голос 60+» — видео

, 14:19 Видео 359

Съемки второго сезона музыкального конкурса для исполнителей соответствующего возраста стартуют 19 августа.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Названы имена наставников второго сезона шоу «Голос 60+». Оценивать конкурсантов будут Лев Лещенко, Пелагея, Михаил Боярский и Валерия, сообщает ТАСС.

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«Кресла наставников команд во втором сезоне музыкального суперпроекта „Голос 60+“ займут Лев Лещенко, Пелагея, а также дебютирующие в шоу Михаил Боярский и Валерия. В конкурсе участвуют вокалисты старшего поколения, успешно преодолевшие стадию отборочных кастингов», — говорится в сообщении.

Известно, что съемки нового сезона стартуют в понедельник, 19 августа. В слепых прослушиваниях будут участвовать вокалисты со всех уголков России и представители зарубежных городов, среди которых Баку, Бари, Нью-Йорк, Тель-Авив.

Напомним, что победительницей первого сезона проекта «Голос 60+» стала участница из команды Пелагеи — Заслуженная артистка РФ Лидия Музалева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ираклий Пирцхалава поведал о скандалах и драках на «Фабрике звезд».

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