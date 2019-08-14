Ираклий Пирцхалава поведал о скандалах и драках на «Фабрике звезд»

Ираклий Пирцхалава — российский певец грузинского происхождения — 16 лет назад оказался на телепроекте «Фабрика звезд». Именно музыкальное шоу сделало из неизвестного исполнителя популярного эстрадного артиста. Знаменитость благодарен продюсерам и команде передачи.

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«Фабрика» для меня — целый мексиканский сериал: ссоры, скандалы, драки, любовь, тепло и дружба. Я вспоминаю все очень душевно. При этом меня не захлестнула волна славы, как некоторых. Тщеславие, думаю, есть у каждого человека, просто люди делятся на две категории: тех, кто это признает, и тех, кто отрицает» , — поделился музыкант.

По словам Ираклия Пирцхалавы, его стали узнавать на улицах после песни «Вова-чума». Потом были выпущены знаковые хиты — «Лондон-Париж» и «Время». В настоящий момент певец работает над музыкальной кинокартиной, в которой монах споет на языке Иисуса Христа. Исполнителя на это уже благословила грузинская церковь. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

«Теперь я другой, взрослый мужчина, а не веселый парень из «Фабрики» , — заявил Ираклий.

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