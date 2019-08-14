Ираклий Пирцхалава поведал о скандалах и драках на «Фабрике звезд»

Ираклий Пирцхалава — российский певец грузинского происхождения — 16 лет назад оказался на телепроекте «Фабрика звезд». Именно музыкальное шоу сделало из неизвестного исполнителя популярного эстрадного артиста. Знаменитость благодарен продюсерам и команде передачи.
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По словам Ираклия Пирцхалавы, его стали узнавать на улицах после песни «Вова-чума». Потом были выпущены знаковые хиты — «Лондон-Париж» и «Время». В настоящий момент певец работает над музыкальной кинокартиной, в которой монах споет на языке Иисуса Христа. Исполнителя на это уже благословила грузинская церковь. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.
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