Издание Sm News опубликовало список самых успешных мужчин российского шоу-бизнеса. Начинается он с Кирилла Нагиева, сына известного артиста Дмитрия Нагиева. Парень пошел по стопам отца, стал актером и снялся в нескольких картинах отечественных режиссеров. Актер состоит в отношениях с актрисой Юлией Мельниковой, однако связывать себя узами брака пара пока не спешит.

Кирилл Нагиев. Instagram @kirill_nagiev

На втором месте расположился российский футболист Александр Кержаков. К своим 36 годам он достиг большого успеха на футбольном поприще. Александр разведен в третий раз и жениться пока не планирует.

Александр Кержаков. Instagram @a.kerzhakov11

Также в список попал 37-летний российский артист Петр Федоров, известный по роли в сериале «Клуб»; он также снимался в фильмах Федора Бондарчука и других известных проектах. Петр с 2003 года встречается с моделью Анастасией Ивановой.

Петр Федоров. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

30-летний Александр Паль известен российскому зрителю по таким фильмам, как «Горько!» и «Елки». Не женат и не состоит в отношениях.

Александр Паль. Instagram @palsascha

Рейтинг не обошелся без участия самого популярного актера страны — Данилы Козловского. Он снялся в огромном количестве картин, таких как: «Духless», «Легенда № 17», «Мы из будущего». На протяжении долгого времени состоит в отношениях с моделью Ольгой Зуевой.

Данила Козловский. Instagram @danilakozlovsky

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сын Дмитрия Нагиева похулиганил в сети.