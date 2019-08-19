  1. Пятый канал
  4. 5 самых успешных мужчин в российском шоу-бизнесе — фото

5 самых успешных мужчин в российском шоу-бизнесе — фото

, 17:54 Фото 34

В рейтинг вошли: Кирилл Нагиев, Александр Кержаков, Петр Федоров, Александр Паль и Данила Козловский.

Фото : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Издание Sm News опубликовало список самых успешных мужчин российского шоу-бизнеса. Начинается он с Кирилла Нагиева, сына известного артиста Дмитрия Нагиева. Парень пошел по стопам отца, стал актером и снялся в нескольких картинах отечественных режиссеров. Актер состоит в отношениях с актрисой Юлией Мельниковой, однако связывать себя узами брака пара пока не спешит.

Кирилл НагиевКирилл Нагиев. Instagram @kirill_nagiev

На втором месте расположился российский футболист Александр Кержаков. К своим 36 годам он достиг большого успеха на футбольном поприще. Александр разведен в третий раз и жениться пока не планирует.

Александр КержаковАлександр Кержаков. Instagram @a.kerzhakov11

Также в список попал 37-летний российский артист Петр Федоров, известный по роли в сериале «Клуб»; он также снимался в фильмах Федора Бондарчука и других известных проектах. Петр с 2003 года встречается с моделью Анастасией Ивановой.

Петр ФедоровПетр Федоров. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

30-летний Александр Паль известен российскому зрителю по таким фильмам, как «Горько!» и «Елки». Не женат и не состоит в отношениях.

Александр ПальАлександр Паль. Instagram @palsascha

Рейтинг не обошелся без участия самого популярного актера страны — Данилы Козловского. Он снялся в огромном количестве картин, таких как: «Духless», «Легенда № 17», «Мы из будущего». На протяжении долгого времени состоит в отношениях с моделью Ольгой Зуевой.

Данила КозловскийДанила Козловский. Instagram @danilakozlovsky

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сын Дмитрия Нагиева похулиганил в сети.

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +12°
66.61
0.61 73.95
0.73
Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!

Последние новости

18:07
Зеленский просит Израиль признать «голодомор» актом геноцида украинского народа
18:03
Цена вопроса: Зачем Трампу Гренландия?
17:54
5 самых успешных мужчин в российском шоу-бизнесе — фото
17:46
С юбилеем, Мэттью Перри! Как живет знаменитый Чендлер Бинг после «Друзей»
17:41
Путин прибыл во Францию для переговоров с Макроном
17:36
Петербургская филармония поможет семье трубача Романова с похоронами

Сейчас читают

«Просто восторг!»: Похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников — фото
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова найден мертвым
Бузова показала в клипе, что будет, если «лайкать чужих баб» — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги