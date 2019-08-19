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Протоиерей назвал главную ошибку прихожан в праздник Преображения Господня

, 16:16 Интервью 1 137

Профессор Петербургской Духовной Академии рассказал в беседе с 5-tv.ru о сути христианского праздника, который отмечается 19 августа.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Виталий Аньков

Профессор Петербургской Духовной Академии, протоиерей Георгий Митрофанов в беседе с 5-tv.ru обозначил суть праздника Преображения Господня и назвал главные ошибки прихожан. По его словам, само понятие Яблочный спас стоит употреблять 19 августа как можно реже, так как в этот день в евангельской истории воспоминается именно Преображение Господне на горе Фавор.

Священник отметил, что за праздником Преображения следует другое значимое событие в христианском календаре — Успение Пресвятой Богородицы, которое отмечается 28 августа. Этому событию предшествует достаточно строгий двухнедельный пост, в ходе которого верующие не вкушают скоромную, в том числе и рыбную пищу.

Протоиерей Георгий подчеркнул, что по народному обычаю фрукты стараются не употреблять в пищу до Преображения. В праздник прихожане их приносят в храм, где после литургии стараются освятить. По мнению профессора, это не имеет отношения к сути праздника, так как пост еще длится до праздника Успения.

Георгий Митрофанов считает, что 19 августа необходимо присутствовать на божественной литургии и причаститься. А фрукты, если существует такая необходимость, можно и освятить.

Священник отдельно отметил, что главной ошибкой прихожан в праздник Преображения является именно желание освятить яблоки, принесенные с собой.

«Главная ошибка заключается в одном, в том, что эти люди, не соблюдая никакого поста и эпизодически посещая храмы… Люди, не побывав на божественной литургии, и придя на литургию, но не причастившись, главное событие этого дня видят в том, чтобы в конце службы им освятили фрукты, которые они принесли», — сказал протоиерей Георгий.

Профессор Духовной Академии добавил, что данная ошибка является профанацией всего праздника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патриарх Кирилл на Яблочный спас совершил литургию в Петербурге.

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