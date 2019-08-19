Зеленский просит Израиль признать «голодомор» актом геноцида украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор 1932–1933 годов актом геноцида украинского народа. Об этом он заявил в понедельник, 19 августа, в ходе встречи с главой израильского кабинета министров в Киеве.

« Наши народы пережили все трагедии новейшей истории — голодомор и холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. <…> Я обратился к израильской стороне с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа », — заявил он.

Ожидается, что позднее политики почтят память жертв трагедии в Бабьем Яре, где в 1941 году войсками нацистской Германии и украинскими коллаборационистами были массово казнены евреи и другие советские граждане и военнопленные — всего более 100 тысяч человек.

Нынешний визит Нетаньяху в Незалежную — первый за последние 20 лет. Через месяц в Израиле должны состояться выборы, и потому действующий премьер стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР, отмечают политологи.

В частности, в ходе этой поездки Нетаньяху и Зеленский обсуждают проблему отказов украинцам во въезде в Израиль, ратификацию соглашения о зоне свободной торговли и другие вопросы, направленные на «укрепление прекрасных отношений между государствами».

В начале 1930-х годов массовый голод в СССР повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от двух до восьми миллионов человек). В частности, трагедия коснулась и Украины. В 2006 году Верховная рада приняла закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.