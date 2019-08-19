Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил порцию критических замечаний за модную фотосессию, результатами которой он поделился с подписчиками.
Почему Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну?
Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в стильном образе. Пользователей категорически не устроили брюки Преснякова:
«Тот редкий случай, когда парень красив и мужественен даже в уродских штанах»;
«Мне не понравилось, как брюки сидят»;
«Никитос, красавчик! Только брюки коротковаты»;
«Верх красивый, а брюки ужас».
К слову, в фотосессии приняла участие и супруга Никиты Алена Краснова, однако ее образ, по мнению юзеров, оказался более удачным.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее 5-tv.ru рассказывал о дочери Аллы Пугачевой, которая станцевала под аккомпанемент племянника.