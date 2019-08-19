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  4. Внука Пугачевой раскритиковали за «ужасные штаны» — фото

Внука Пугачевой раскритиковали за «ужасные штаны» — фото

, 18:17 Фото 370

Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита поучаствовал в модной фотосессии и вызвал недоумение у подписчиков.

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Фото, видео : Instagram @npresnyakov

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил порцию критических замечаний за модную фотосессию, результатами которой он поделился с подписчиками.

Почему Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну?

Instagram @npresnyakov

Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в стильном образе. Пользователей категорически не устроили брюки Преснякова:

«Тот редкий случай, когда парень красив и мужественен даже в уродских штанах»;

«Мне не понравилось, как брюки сидят»;

«Никитос, красавчик! Только брюки коротковаты»;

«Верх красивый, а брюки ужас».

К слову, в фотосессии приняла участие и супруга Никиты Алена Краснова, однако ее образ, по мнению юзеров, оказался более удачным.

 
 
 
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Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova)

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дочери Аллы Пугачевой, которая станцевала под аккомпанемент племянника.

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