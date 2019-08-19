«Племянник играет дяде и тете»: Лиза Галкина станцевала под аккомпанемент Преснякова

На фанатской странице в Instagram дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой появилось любопытное архивное видео. На кадрах старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков играет на гитаре. За ним наблюдают Лиза и Гарри, а рядом стоит младшая дочка Орбакайте Клавдия Земцова. В какой-то момент Лиза Галкина начинает танцевать под музыку своего племянника.

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«Лизок отжигает», — подписали видео фанаты.

Поклонники в очередной раз пришли в восторг от детей Пугачевой и Галкина. Многие отметили забавный факт, что племянник играет для маленьких дяди и тети.

«Прикольно — взрослый племянник играет малюсеньким тете и дяде»;

«Для Лизы любая музыка танцевальная»;

«Музыкальная, эмоциональная, непосредственная. Чудо!»

«Зажигалочка! Сколько в этой милашке энергии и радости!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Лиза Галкина ответила на вечный вопрос, что появилось раньше — курица или яйцо.