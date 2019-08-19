Путин прибыл во Францию для переговоров с Макроном

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в городе Марсель на юго-востоке Франции, откуда российский лидер на вертолете переместится на средиземноморское побережье в летнюю резиденцию лидера Пятой республики Эммануэля Макрона — форт Брегансон.

Ранее в Кремле сообщили, что в ходе предстоящей встречи планируется обсуждение таких вопросов как состояние и перспективы развития российско-французских отношений в разных областях.

Как рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, в Москве особое значение придают развитию отношений РФ с Евросоюзом на фоне обновления руководителей ряда его структур. Ушаков напомнил, что Россия уже неоднократно выражала готовность активизировать политический диалог с европейскими партнерами.

Ожидается, что на переговорах стороны также затронут ситуацию в Ливии, Сирии, на Украине и в Иране, а также сирийское урегулирование.

Форт Брегансон на Средиземном море ведет свою историю еще с античных времен. В 1968 году генерал Шарль де Голль распорядился превратить это место в летнюю резиденцию главы государства.