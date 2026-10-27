Пострадало почти 200 квартир: Ковальчук раскрыл результаты атаки БПЛА в Брянске
По словам губернатора региона, помощью на безвозмездной основе занялись 11 строительных компаний.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ковальчук: Около 200 квартир пострадали после атаки дрона на Брянск
Около двухсот квартир пострадали после удара украинского дрона по Советскому району Брянска. Об этом объявил Егор Ковальчук, губернатор региона, в мессенджере МАКС.
«Пострадало порядка 200 квартир, комиссия уже провела обследование трети из них и продолжает поквартирный обход, чтобы оценить причиненный ущерб. В зависимости от вида повреждений и от того, общедомовое это имущество или частное, — будет выплачена денежная компенсация либо проведен ремонт», — значится в сообщении.
Атака украинской стороны произошла рано утром. Сейчас на месте работают волонтеры и неравнадушные местные жители. Также помощь оказывают 11 строительных компаний.
«Все строительные организации работают на безвозмездной основе, благодарен за такое отношение. Большое спасибо волонтерам, их помощь просто неоценима», — отметил Ковальчук.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что один человек погиб и еще 11 получили травмы разной степени в результате атаки дронов на Белгород. В больницу попали восемь человек, а две женщины будут лечиться амбулаторно.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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