Паспорта аннулировали, самолет ждал: Болсонару заподозрили в попытке бегства в США

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 31 0

Версии о местонахождении экс-кандидата на пост президента Бразилии расходятся.

Почему бразильский сенатор сбежал в Аргентину

Фото: Reuters/Adriano Machado

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Болсонару мог готовить тайный выезд в США через Аргентину

Сенатор Флавиу Болсонару, проигравший президентские выборы в Бразилии, мог попытаться выехать в США через Аргентину. Об этом сообщили аргентинские СМИ на фоне расследований в отношении политика.

Телеканал Todo Noticias писал, что Болсонару якобы пересек границу с Аргентиной и собирался вылететь из Пуэрто-Игуасу в США на частном самолете. Однако позднее это же издание сообщило, что подтверждений его въезда в страну нет, а представители аргентинской миграционной службы заявили, что официально границу он не пересекал.

По данным Infobae, для рейса из Пуэрто-Игуасу в США рассматривался частный Gulfstream G400 авиакомпании Baires Fly. Компания запрашивала оформление рейса для четырех пассажиров и трех членов экипажа. Позднее вылет не состоялся, а самолет остался в аэропорту.

Власти Аргентины заявили, что в миграционной системе нет сведений о въезде Болсонару. Кроме того, не был представлен план полета, в котором фигурировал бы кто-либо из семьи политика.

CNN Brasil также сообщал, что Федеральная полиция Бразилии связалась с аргентинской стороной из-за опасений возможного бегства сенатора. При этом союзники Болсонару утверждают, что он страну не покидал. На тот момент бразильские власти не располагали подтвержденными данными о его местонахождении.

Ранее судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес обязал Болсонару сдать паспорта и запретил ему покидать страну. CNN Brasil сообщил, что установленный срок он пропустил, после чего его обычный и дипломатический паспорта были аннулированы в системе Федеральной полиции.

Ограничения связаны с расследованием предполагаемого отмывания денег. Сам Болсонару ранее отрицал нарушения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов. Нынешний глава государства Лула да Силва не смог получить абсолютное большинство голосов. После обработки более 90% бюллетеней лидирует его оппонент Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару. У Болсонару около 48% голосов, в то время как у Силвы — 44%.

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