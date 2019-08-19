«Полетели»: Жена Реввы напугала фанатов снимком на краю скалы

Супруга актера и шоумена Александра Реввы Анжелика напугала подписчиков своей последней фотографией в Instagram. Во время совместного путешествия с музыкантом светская львица сделала снимок на краю скалы и оставила под ним провокационную подпись.

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« Полетели », — написала знаменитость.

Instagram @angelikarevva

Фанаты, предположившие, что Анжелика действительно собралась прыгать вниз, начали всячески отговаривать теледиву от такого рискованного шага.

«Пожалуйста, не рискуйте так. Ноги отпад!»

«Мне стало страшно».

«Бесстрашная!»

«Не прыгай, зайка! У вас же дети!» — посоветовали фолловеры.

Другие, в свою очередь, поняли, что жена музыканта разыграла подписчиков. Фотограф специально выбрал для снимка особый ракурс, который создает иллюзию, будто женщина стоит на краю скалы, однако, если перевернуть кадр, становится понято, что знаменитость сидит и прыгать никуда не собирается, пояснили пользователи.

«Хорошее перевернутое фото».

«Красиво, да! Но надо перевернуть фото и понятно, что Анжелика просто сидит. Ну, и по попе видно, что сидит. Но задумка оригинальная».

«Ха, я не сразу догадалась!»

«Анжелика летит, и тут из облаков вылетает Артур, на своих мощных крыльях ловит Анжелику, и вместе они улетают сниматься в новой рекламе», — шутили юзеры.

Третьи не стали вступать в дискуссию по поводу экстремального отпуска семьи Реввы, а просто выразили восхищение фигурой светской львицы, которую она демонстрирует на снимке в мини-шортах и коротком топе.

«Фигура — огонь!»

«Ну, что за красавица!»

«Неземная!»

«Горная козочка».

«Очаровательная Анжелика», — восторгались поклонники.

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