Жена Реввы «рассекретила» Наталью Бардо и Марюса Вайсберга

Российская актриса Наталья Бардо и ее бойфренд — режиссер Марюс Вайсберг — устроили поклонникам настоящие «качели». Несколько раз они разрывали отношения, а потом вновь сходились. Так, в июне 2019 года артистка публично заявила — она рассталась с возлюбленным. Однако уже 6 августа подруга знаменитостей и жена Александра Реввы — Анжелика — опубликовала в Instagram снимок, на котором парочка отдыхает вместе в компании общего сына — трехлетнего Эрика.

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Два звездных семейства проводят отпуск во Франции. Знаменитости посетили зоопарк под открытым небом и сделали там общую фотографию.

Instagram @angelikarevva