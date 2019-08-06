Жена Реввы «рассекретила» Наталью Бардо и Марюса Вайсберга

Российская актриса Наталья Бардо и ее бойфренд — режиссер Марюс Вайсберг — устроили поклонникам настоящие «качели». Несколько раз они разрывали отношения, а потом вновь сходились. Так, в июне 2019 года артистка публично заявила — она рассталась с возлюбленным. Однако уже 6 августа подруга знаменитостей и жена Александра Реввы — Анжелика — опубликовала в Instagram снимок, на котором парочка отдыхает вместе в компании общего сына — трехлетнего Эрика.
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Два звездных семейства проводят отпуск во Франции. Знаменитости посетили зоопарк под открытым небом и сделали там общую фотографию.
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг начали встречаться в 2015 году. Актриса младше режиссера на 17 лет. Сейчас звезда отечественных фильмов утверждает — с отцом Эрика они поддерживают исключительно приятельские отношения.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Наталья Бардо удивила фанатов редким фото с трехлетним сыном.