Жена Реввы «рассекретила» Наталью Бардо и Марюса Вайсберга

, 14:16 Фото 1 360

Анжелика опубликовала снимок, на котором «расставшаяся» парочка вместе отдыхает во Франции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @bardonata, @angelikarevva

Российская актриса Наталья Бардо и ее бойфренд — режиссер Марюс Вайсберг — устроили поклонникам настоящие «качели». Несколько раз они разрывали отношения, а потом вновь сходились. Так, в июне 2019 года артистка публично заявила — она рассталась с возлюбленным. Однако уже 6 августа подруга знаменитостей и жена Александра Реввы — Анжелика — опубликовала в Instagram снимок, на котором парочка отдыхает вместе в компании общего сына — трехлетнего Эрика.

«Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные ягодицы — фото

Два звездных семейства проводят отпуск во Франции. Знаменитости посетили зоопарк под открытым небом и сделали там общую фотографию.

Instagram @angelikarevva

«Мы очень большие фанаты зоопарков (в хорошем смысле слова), где в полной мере можно насладиться красотами природы и увидеть экзотических животных в их естественной среде обитания. Дети всегда в восторге!» — поделилась впечатлениями о поездке Анжелика Ревва.

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг начали встречаться в 2015 году. Актриса младше режиссера на 17 лет. Сейчас звезда отечественных фильмов утверждает — с отцом Эрика они поддерживают исключительно приятельские отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Наталья Бардо удивила фанатов редким фото с трехлетним сыном.

Читайте также

+18° Днём +18°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Как выбрать женское имя по знаку зодиака

Последние новости

15:40
«Что за зелье молодящее?»: Лаконичное фото Дарьи Мороз оценили поклонники
15:28
В Крыму торжественно перезахоронили останки двухсот советских солдат — видео
15:13
«Как сделать предзаказ?» Лиза Галкина разработала эксклюзивный смартфон XS 12
14:59
Соловьев назвал «дичью» слова Коломойского о переговорах о работе на канале «1+1»
14:48
Как выбрать женское имя по знаку зодиака
14:28
В США проходят акции протеста против торговли оружием

Сейчас читают

«Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные ягодицы — фото
«Вас Волочкова покусала?»: Подписчики раскритиковали новое фото Собчак с отдыха
Бывшая участница «Блестящих» Ручка ответила на слухи о романе с Александром Серовым

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги