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«Королева пляжей»: Фанаты в восторге от пышногрудой «русской Кардашьян» в бикини

, 18:39 Фото 868

Анастасия Квитко продолжает сводить с ума пользователей, публикуя чересчур откровенные фотографии.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Российская модель Анастасия Квитко, названная «русской Кардашьян» благодаря своим пышным формам, продолжает будоражить фантазии мужской половины человечества, публикуя чересчур откровенные фотографии. Нестандартные пропорции тела принесли девушке более десяти миллионов подписчиков, которые без ума от ее фигуры.

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На этот раз пышногрудая красавица порадовала поклонников фотографией, сделанной посреди пляжа. На заднем фоне снимка можно заметить пальмы и морское побережье, а на переднем — Квитко в бикини, от которой подписчики просто не могли отвести глаз. Она позирует на фото в салатовом купальнике, который выгодно подчеркивает ее шоколадное тело и большой бюст, едва не вываливающийся из бюстгальтера.

Instagram @anastasiya_kvitko

Фанаты не смогли устоять перед красотой модели и оставили шквал комплиментов. Некоторые были настолько впечатлены фигурой блогера, что даже признались ей в любви.

«Ну, что обворожительная красотка!»

«Королева пляжей!»

«Моя любовь!»

«Прекрасная нимфа».

«Фигура — отпад», — писали восторженные пользователи.

Впрочем, Квитко не стесняется сниматься и в более откровенных нарядах. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «русская Кардашьян» показала абсолютно голое тело сквозь сетку.

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