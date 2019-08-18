  1. Пятый канал
  4. «Русская Кардашьян» показала голое тело сквозь мерцающую на солнце сетку — видео

«Русская Кардашьян» показала голое тело сквозь мерцающую на солнце сетку — видео

, 17:44 Видео 16

Теперь фигуру Анастасии Квитко можно детально разглядеть и в профиль, и в анфас.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко, известная более как «русская Кардашьян», продолжает будоражить фантазии своих поклонников. На этот раз она решила вообще не одеваться — ведь в разгаре пляжный сезон, и потому, сидя на песке, надела она лишь мерцающее на солнце боди, которое едва ли можно назвать нижним бельем, пишет Утро.ру. Дело в том, что оно представляет собой лишь сетку, а интимную часть ее бедер прикрывает тонкая веревка.

Комментарии к видео — сплошь на английском языке. Возможно, Квитко удаляет русскоязычные подписи, решив таким образом выходить уже из российского сегмента интернета на международный уровень.

Но в целом ее поклонники пишут одно и то же: «восхитительна», «обалденная» и в том же духе.

Квитко с завидной регулярностью публикует видео и фото своей фигуры. Так недавно она продемонстрировала свое тело в черном полупрозрачном минибоди.

Читайте также

+18° Днём +23°
Ночью +11°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

17:44
«Русская Кардашьян» показала голое тело сквозь мерцающую на солнце сетку — видео
17:30
Вам СМС-ка: о запрете выезда из России должники будут узнавать из сообщений
17:06
«До конца Юлю я еще не узнал»: Кончаловский рассказал об отношениях с женой
16:46
СК РФ опубликовал кадры из дома в Ульяновской области, где подросток расправился со своей семьей
16:34
Видео: в Новосибирске полыхает панорамный ресторан
16:16
«Анита-Афродита»: Фанаты оценили пляжное фото Цой в купальнике

Сейчас читают

Какие обряды проводить на Яблочный Спас, чтобы привлечь любовь и деньги?
Сын Валерии тайно женился — фото
Тела пяти человек, включая двоих детей, найдены в доме в Ульяновской области

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги