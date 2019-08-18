Модель Анастасия Квитко, известная более как «русская Кардашьян», продолжает будоражить фантазии своих поклонников. На этот раз она решила вообще не одеваться — ведь в разгаре пляжный сезон, и потому, сидя на песке, надела она лишь мерцающее на солнце боди, которое едва ли можно назвать нижним бельем, пишет Утро.ру. Дело в том, что оно представляет собой лишь сетку, а интимную часть ее бедер прикрывает тонкая веревка.

Комментарии к видео — сплошь на английском языке. Возможно, Квитко удаляет русскоязычные подписи, решив таким образом выходить уже из российского сегмента интернета на международный уровень.

Но в целом ее поклонники пишут одно и то же: «восхитительна», «обалденная» и в том же духе.

Квитко с завидной регулярностью публикует видео и фото своей фигуры. Так недавно она продемонстрировала свое тело в черном полупрозрачном минибоди.