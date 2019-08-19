Австралийская блогерша, записанная в Instagram под ником @Holly-Daze Coffey, завоевала сердца мужчин со всего мира, благодаря своим пышным формам. «Аппетитная» фигура принесла модели славу «австралийской Кардашьян», за фотографиями которой в социальных сетях следят фанаты из разных уголков планеты.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Снимки в купальнике — не редкость для Instagram-аккаунта серферши. Она довольно часто позирует в откровенных нарядах, причем каждый раз в новых. На этот раз «австралийская Кардашьян» сразила публику кадром в ярко-салатовом купальнике, который подчеркнул изгибы загорелого тела светской львицы.

Фанаты не раз писали, что мечтали бы оказаться на месте кавалера модели, однако своей последней фотографией она ясно дала понять, что ее сердце занято. На снимке знаменитость позирует в компании молодого человека, тело которого изрисовано татуировками.

«Ты — это все что мне нужно», — нежно подписала блогер под публикацией. Причем комментарии к посту теледива ограничила, тем самым избежав массу вопросов относительно своей личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «австралийская Кардашьян» показала огромную грудь в красном бикини.