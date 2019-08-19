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  4. «Австралийская Кардашьян» показала огромную грудь в красном бикини — фото

«Австралийская Кардашьян» показала огромную грудь в красном бикини — фото

, 7:52 Фото 3 770

Блогерша опубликовала снимок из бассейна, на котором продемонстрировала аппетитные формы в тесном купальнике.

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Фото, видео : Instagram @hollydazecoffeyyy

«Австралийская Кардашьян», известная в Instagram под ником @Holly-Daze Coffey, не перестает радовать подписчиков «горячими» снимками. Серферша и блогер прославилась и завоевала сердца огромной аудитории благодаря своим аппетитным формам. На этот раз знаменитость разместила в Instagram снимки, на которых позирует в бассейне в откровенном красном бикини. Сексуальный купальник подчеркнул главные достоинства фигуры «австралийской Кардашьян».

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«Прошлой ночью в СПА», — подписала пост звезда.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Поклонники блогерши в очередной раз пришли в восторг от откровенных снимков горячей австралийки. Фанаты оставили в  комментариях под публикацией с пикантными фото множество комплиментов по поводу внешности любимицы.

«Люблю такое!»

«Великолепная сирена»;

«Очень красивая девушка, продолжай в том же духе!» — написали фолловеры.

Пост с фотографиями, на которых «австралийская Кардашьян» позирует в откровенном бикини, за несколько часов набрал почти 20 тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «австралийская Кардашьян» показала фото в топе.

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