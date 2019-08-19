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«Совершенно не ожидала» —супруга трубача Романова о смерти своего мужа

, 20:56 382

Заслуженного артиста РФ обнаружили мертвым в Петербурге 18 августа.

Фото : Сonservatory.ru

Супруга Заслуженного артиста России Михаила Романова прокомментировала смерть музыканта, которого в воскресенье, 18 августа, обнаружила мертвым под окнами квартиры. Женщина абсолютно не ожидала, что жизнь ее мужа так резко оборвется. По ее словам, в последнее время супруг действительно находился в депрессии, однако, несмотря на это, оставался спокойным и адекватным человеком.

«Да, у него были проблемы. У кого нет депрессии сейчас? У вас бывает, у меня бывает. То, что вот так случилось, я этого совершенно не ожидала, абсолютно, тем более от него. Он такой спокойный всю жизнь, порядочный человек. За всю жизнь — мы женаты 42 года — я от него не слышала ни разу ни про кого худого слова. Я никогда не ожидала, что он может это сделать, никогда», — с горечью рассказала супруга доцента петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

По словам жены Романова, в жизни музыканта большое место занимала работа. Десятки лет он был «первой трубой» Санкт-Петербургской академической филармонии, и в последнее время переживал творческий кризис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Санкт-Петербургская академическая филармония поможет с похоронами семье Михаила Романова.

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