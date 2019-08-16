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  4. Еще одна мать ребенка-эпилептика задержана за покупку лекарства

Еще одна мать ребенка-эпилептика задержана за покупку лекарства

, 1:29 30

В Кремле уже призывали навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.

Фото : ТАСС / Сергей Савостьянов

Уголовное дело о контрабанде наркотиков возбуждено в отношении женщины, которая в Москве для больного эпилепсией сына заказала из-за рубежа лекарство. Ее задержали в отделении почты при получении посылки, в которой был запрещенный в России препарат фризиум, пишет URA.RU. Такую информацию опубликовала в Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

Бандероль с лекарством была конфискована, а дома у женщины, купившей препарат, был изъят системный блок от компьютера.

Мониава утверждает, что правоохранители, которые беседовали с матерью ребенка-эпилептика, сказали, что осведомлены еще о нескольких присланных в столицу посылках с фризиумом.

Предыдущий случай произошел в июле, когда москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку, при чем лекарство было назначено медиками. По этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минздраву обязательно напомнят о необходимости навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.

Фризиум не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Как сообщали ранее в Минздраве, этот препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен. Ввоз подобных препаратов допускается при наличии медицинских документов, подтверждающих факт назначения лекарств.

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