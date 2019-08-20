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Единый проездной по стране создадут на базе карты «Мир»

, 8:48 Эфирная новость 31

Пока оплатить картой «Мир» транспортные услуги можно в 70 городах России. Создатели платежной системы считают, что к концу 2020 года пользоваться ее можно будет от Калининграда до Камчатки.

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Фото, видео : РИА Новости / Алексей Филиппов, 5-tv.ru

Платежная карта «Мир» может скоро стать проездным билетом во всех регионах страны. В каком бы городе страны вы не находились, вы сможете рассчитаться за проезд своей картой. Причем списываться средства будут не по максимальному тарифу, а с учетом льгот и скидок действующих в данном регионе.

Сейчас оплатить «миром» транспортные услуги можно в 70 городах России. Создатели национальной платежной системы считают, что к концу 2020 года пользоваться такой картой можно будет от Калининграда до Камчатки.

Ранее 5-tv.ru сообщал об инициативе депутата Госдумы Ольги Алимовой. Она предложила бесплатно выдавать детские автокресла нуждающимся семьям.

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