Единый проездной по стране создадут на базе карты «Мир»

Платежная карта «Мир» может скоро стать проездным билетом во всех регионах страны. В каком бы городе страны вы не находились, вы сможете рассчитаться за проезд своей картой. Причем списываться средства будут не по максимальному тарифу, а с учетом льгот и скидок действующих в данном регионе.

Сейчас оплатить «миром» транспортные услуги можно в 70 городах России. Создатели национальной платежной системы считают, что к концу 2020 года пользоваться такой картой можно будет от Калининграда до Камчатки.

Ранее 5-tv.ru сообщал об инициативе депутата Госдумы Ольги Алимовой. Она предложила бесплатно выдавать детские автокресла нуждающимся семьям.