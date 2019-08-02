Видео: В Госдуме предложили бесплатно раздавать детские автокресла

В Госдуме предложили бесплатно выдавать многодетным и малообеспеченным семьям детские автокресла. Это обязательный атрибут для перевозки в машине детей до семи лет. Но вот стоят эти удерживающие устройства недешево. И покупать их приходится несколько раз, ведь кресла должны строго соответствовать росту и весу ребенка. Сумма не всем по карману, особенно если в семьях сразу несколько детей одного возраста. Авторы инициативы рассматривают и еще один вариант такой льготы — выдавать автокресла во временное пользование.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что малообеспеченные семьи могут получить жилье из госсобственности.