Названы четыре вещи, делающие человека счастливым

|
Игорь Рязов
1 007

Американский психиатр Дэниел Амен поделился результатами своих многолетних исследований.

Названы четыре вещи, делающие человека счастливым

Фото: www.globallookpress.com /Simone Brandt

Психиатр из США Дэниел Амен в эфире телеканала RT, рассказал о четырех областях, порядок в которых поможет человеку обрести счастье.

Первая — биологическая. Это мозг, который должен быть здоровым. Его ни в коем случае нельзя травмировать.

Вторая — психологическая. Амен считает, что дисциплина ума — это очень важно. Мозг нельзя перенапрягать и ему нельзя давать лениться.

Третья — социальная сфера. По словам ученого, самый простой способ обрести душевное спокойствие — как можно больше времени проводить в компании психически благополучного человека, который не действует вам на нервы.

Четвертая — духовная сфера. Сюда входят мечты человека. Доктор Амен утверждает, целеустремленные люди живут дольше, даже если при этом их мозг нельзя назвать здоровым.

Подводя итог всему вышеперечисленному, психиатр отметил, что только когда во всех этих четырех сферах будет полный порядок, тогда человек может быть абсолютно счастлив.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором бразильские врачи делают операцию на мозге под аккомпанемент пациента.

-3° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
73.97
-0.92 83.84
-0.98
Рожденные для борьбы: как коридор затмений усложняет судьбу людей

Последние новости

15:00
Сын Газманова рассказал, как однажды побрил ноги ради мужчины
14:46
Рожденные для борьбы: как коридор затмений усложняет судьбу людей
14:37
Эрнст простился с Александром Градским: «Невозможно представить его неживым»
14:29
Александр Градский готовил жену к жизни после своей смерти
14:15
Пропал щенком: жившую шесть лет в 50-метровой яме собаку спасли в Китае
14:08
Кира Прошутинская поделилась воспоминаниями о незабываемой ночи с Градским

Сейчас читают

Вдова Градского разрыдалась на церемонии прощания
Прощание с маэстро: в Москве началась панихида по Александру Градскому
Люди с какой группой крови живут дольше остальных
Симптомы «омикрон»-коронавируса, которые не стоит игнорировать даже вакцинированным

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа