🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 11 мая, вероятны подвижки в выполнении работы. Многим сулят перемены в карьере и на личном фронте. Особое внимание стоит обратить на финансы.

♈ Овны

Сосредоточьтесь на проблемах, с которыми можете справиться самостоятельно, а на все остальное не обращайте внимания. Держитесь подальше от людей, которые вам не по душе, откажитесь от совместных дел с ними. К вам могут тянуться личности с недобрыми помыслами.

Космический совет: обратите внимание на намерения людей, они не всегда хорошие.

♉ Тельцы

Вы можете начать дела, которыми давно хотели заняться. Важные переговоры, подписание документов — все должно пройти на высоком уровне. День может оказаться многообещающим в вопросах, касающихся любви. Не исключены новые знакомства.

Космический совет: не пропустите важные переговоры, пора решить вопросы.

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♊ Близнецы

Вы будете завалены различными делами, и осилить все навалившееся на вас окажется задачей не из легких. Не пытайтесь все делать в одиночку. Сейчас самое время привлекать людей, которые готовы вам помочь. Обращаясь с просьбами, старайтесь проявить максимум дипломатии и тактичности.

Космический совет: не бойтесь просить помощи, дел навались слишком много.

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♋ Раки

На этот день постарайтесь запланировать дела, которые вы откладывали до лучших времен. Наступило время, когда вы сможете свернуть горы. Постарайтесь контролировать свои эмоции, иначе можете незаслуженно обидеть тех, кто находится в непосредственной близости.

Космический совет: контролируйте слова и эмоции, вы можете обидеть близких.

♌ Львы

Данное время больше подходит для получения удовольствий, чем для труда. Поэтому, если вы что-то давно хотели купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, не откладывайте. Если в поле вашего зрения попался симпатичный человек, то не отказывайтесь от знакомства.

Космический совет: попробуйте завести новое знакомство, а вдруг это любовь.

♍ Девы

В данное время вы способны справиться с любой задачей, поэтому запланируйте как можно больше различных дел. Свои силы вы будете черпать во взаимоотношениях с любимым человеком. Впрочем, вдохновить вас на какие-то поступки сможет и новое знакомство.

Космический совет: ищите энергию в любимом человеке, уделите ему время.

♎ Весы

День располагает к неспешному выполнению повседневных обязанностей. Не планируйте слишком много дел — чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки вам сейчас противопоказаны. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе в компании приятных вам людей.

Космический совет: не перенапрягайтесь, чаще гуляйте на свежем воздухе.

♏ Скорпионы

На работе не стоит форсировать события. Нужно продолжать начатые дела и наводить порядок на рабочем месте. Добиться успеха позволят нестандартные решения. При любой возможности используйте время для отдыха. Не помешает контроль над расходами.

Космический совет: контролируйте события, не нужно быстро менять направление.

♐ Стрельцы

Не совершайте необдуманных шагов. Будьте аккуратнее с деньгами, постарайтесь не вкладывать их в сомнительные мероприятия или не слишком нужные вещи. Избегайте критики в адрес любимых людей — сейчас они особенно ранимы.

Космический совет: следите за финансами, не совершайте необдуманных покупок.

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♑ Козероги

Чем меньше сейчас вы будете проявлять активности, тем лучше. В общении с близкими и деловых разговорах вы можете оказаться необъективными. Поэтому сначала думайте и только потом говорите и действуйте. В личных отношениях не должно возникнуть никаких сложностей.

Космический совет: не спешите, тщательно обдумывайте свои шаги.

♒ Водолеи

Этот день благоприятен для поиска новой работы и повышения профессионального уровня. Сейчас идет время, когда вы в любой области можете быть на коне. Наметьте важные дела, переговоры и встречи. В любовной сфере также не ожидается разочарований.

Космический совет: попробуйте найти для себя новое дело, смените работу.

♊ Рыбы

Не следует слишком усердствовать на работе, так как ваши достижения не будут оценены по достоинству. Скоро наступает время, когда вы сможете себя проявить. Будьте более чуткими к тем, кого любите, иначе могут возникнуть обиды. В долг постарайтесь не давать.

Космический совет: дождитесь момента, когда вас оценят за работу, не торопитесь.

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