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Бывшая девушка принца Гарри собралась замуж — фото

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Актриса Крессида Бонас встретила новую любовь и готовится к торжеству, которое должно состояться в ближайшее время.

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Фото, видео : Instagram @cressida_bonas_

Британская актриса Крессида Бонас, которая ранее встречалась с принцем Гарри, встретила новую любовь и выходит замуж. Ее избранником стал геодезист и агент по недвижимости Гарри Уэнтворт-Стэнли. Как отмечают британские таблоиды, эта новость стала очень неожиданной, поскольку влюбленные не афишировали отношения.

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Instagram @cressida_bonas_

Роман принца Гарри и Бонас в свое время длился в течение двух лет, однако в 2014 году пара приняла решение о расставании. Насколько известно, внук Елизаветы II и актриса сумели сохранить дружеские отношения. Более того, когда принц объявил о помолвке с Меган Маркл, Крессида Бонас одна из первых получила приглашение на церемонию.

Живет бывшая девушка Гарри преимущественно в Великобритании, но при этом часто снимается в американских фильмах. Бонас может быть знакома зрителям по фильмам «БайБайМэн» и «Тюльпанная лихорадка».

Где и когда пройдет церемония бракосочетания актрисы и агента по недвижимости пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы.

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