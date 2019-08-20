Украине предсказали «сложную» зиму из-за споров с Россией по газовому вопросу

Наступающая зима на Украине может оказаться очень «сложной» из-за непрекращающихся споров с поставщиками газа в Незалежную.

С таким заявлением выступил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус. Сообщает URA.RU со ссылкой на национальные СМИ Незалежной.

По словам Геруса, в стране назрела серьезная нехватка угля, из-за чего состоялась «острая дискуссия» с компаниями теплового генерирования.

Кроме того, в домах украинских жителей может стать холоднее из-за отсутствия окончательной договоренности с РФ по вопросу транзита газа. Представитель Зеленского подчеркнул, споры из-за транзита могут сказаться на украинском газовом рынке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина намерена импортировать газ из Румынии.