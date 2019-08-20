Серьезное ДТП с маршруткой и мусоровозом произошло в Челябинской области

13 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Челябинской области. Авария произошла ночью 20 августа.

В автобус, который следовал по междугороднему маршруту, сзади на полном ходу врезался мусоровоз. От удара пассажирская машина опрокинулась.

В салоне находились 13 человек. Все они получили травмы — двое в крайне тяжелом состоянии. В больнице оказались также водитель и пассажир КАМАЗа. Причины ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека погибли в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.