Три человека погибли в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области

Смертельное ДТП произошло поздно вечером в понедельник, 19 августа, в Куйтунском районе Иркутской области. В результате аварии с участием двух легковых автомобилей три человека скончались на месте, еще трое госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.
Известно, что 33-летний водитель «Мерседеса» также был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Другие подробности аварии не приводятся.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП в Иркутской области, в результате которого погибли две женщины.