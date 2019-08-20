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  4. Три человека погибли в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области

Три человека погибли в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области

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В результате аварии также пострадали три человека, все они госпитализированы.

Фото : www.globallookpress.com

Смертельное ДТП произошло поздно вечером в понедельник, 19 августа, в Куйтунском районе Иркутской области. В результате аварии с участием двух легковых автомобилей три человека скончались на месте, еще трое госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

«На трассе Р-255 „Сибирь“ в нескольких километрах от поселка Куйтун произошло столкновение автомобилей „Мерседес-Бенц“ и „Фольксваген-Амарок“. На момент ДТП в салоне „Фольксвагена“ находились пять человек: 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте, еще двое мужчин госпитализированы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Известно, что 33-летний водитель «Мерседеса» также был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Другие подробности аварии не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП в Иркутской области, в результате которого погибли две женщины.

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