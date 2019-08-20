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Петербург попал в ТОП-10 самых тусовочных городов мира

, 11:25 Эфирная новость 40

Эксперты портала Lonely Planet провели исследование, в результате которого были определены лучшие города мира для проведения вечеринок.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Даничев

Петербург вошел в четверку городов мира с самой насыщенной ночной жизнью. Рейтинг составило всемирно известное издательство путеводителей.

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При составлении списка мест с лучшими вечеринками учитывалось количество ночных заведений, продолжительность их работы, средний чек, а также криминогенная обстановка.

К услугам жителей и гостей Северной столицы более двухсот увеселительных заведений, работающих после полуночи.

Впечатлил экспертов и невысокий бюджет, необходимый для ночных гуляний.

На первом месте среди самых веселых городов мира оказалась столица Сербии Белград, за ним следует мексиканский Плайя-дель-Кармен и замыкает тройку Сингапур. В ТОП-10 также включили Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и Кабо-Сан-Лукас.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы города с самыми дешевыми отелями в России: Петербург лидирует.

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