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В каких случаях водителей могут освободить от уплаты штрафов — видео

, 11:45 Видео 26

Автовладелец освобождается от ответственности, если данные о его административном нарушении не появятся на портале «Госуслуги» в течение 10 дней.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © Aleksey Bychkov

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий освобождение водителей от уплаты штрафов за нарушение ПДД в некоторых случаях, пишет URA.RU.

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Авторами инициативы выступили депутаты от партии ЛДПР. Она касается поправок в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, в которой говорится об обязательном размещении данных о штрафах на Едином портале госуслуг.

Проект закона подразумевает снятие штрафа, если эта информация не появилась на «Госуслугах» в течение 10 дней со дня совершения нарушения. Депутаты объяснили свое предложение тем, что зачастую автовладельцы получают уведомления о штрафах, назначенных несколько лет назад. При этом никакого уведомления на портале госуслуг не было.

«Появилась устойчивая тенденция получения уведомлений о штрафах за нарушение ПДД, которые были совершены достаточно давно — полгода, год или даже три года назад — и были зафиксированные камерами», — отмечают авторы закона.

По мнению парламентариев, новая поправка позволит российским автолюбителям не только своевременно оплачивать автомобильные штрафы, но и получать при этом скидку в первый месяц.

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